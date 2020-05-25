Боярский: «Зенит» был и остается чемпионом в свой юбилей!
Актер и поклонник питерского клуба Михаил Боярский в интервью НСН поздравил любимый клуб с 95-летием.
Футбольный клуб «Зенит» отмечает сегодня, 25 мая, 95-летие. В честь праздника главный тренер команды Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, а также нападающий «Зенита» Артём Дзюба и капитан команды Бранислав Иванович поучаствовали в символическом полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости. Актер и преданный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский в эфире НСН присоединился к поздравлениям.
«Я нахожусь на даче и сегодня с помощью СМИ целый день поздравляю любимую команду с праздником. То же самое делают болельщики, кто-то с помощью смартфонов, кто-то - по телефону, тот, кто ближе к команде.
Вечером у меня встреча с комментатором Геннадием Орловым. Я еще раз постараюсь вложить все свои чувства в поздравление команде. Надеюсь, что через 5 лет мы вместе отпразднуем 100-летие, никакая пандемия нам не помешает», - предвосхитил события Михаил Боярский.
В нынешнем сезоне РПЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса после 22 туров, «Зенит» лидирует, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
«От того, что чемпионат будет продлен или от того, что чемпиона объявят по нынешним итогам, ничего не изменится. Наш клуб был и останется чемпионом. Да, болельщики ждут победы, пусть даже матчи будут проходить при пустых трибунах. Но по телевизору матч покажут, а потом можно повстречаться в кулуарах и обсудить успехи нашей команды. Поздравить нужно и тренеров, и игроков, и всех, кто создавал славу этой команды», - выразил в очередной раз восхищение «Зенитом» Михаил Боярский.
С днем рождения «Зенит» поздравил и губернатор Александр Беглов. По его словам, клуб сегодня – это признанный лидер футбольной России, мощный и современный клуб, один из наиболее известных и успешных в Европе. Как сказано в официальном послании клубу, «Зенит» прославил Петербург победами в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, в национальных турнирах. Клуб по праву считается визитной карточкой северной столицы.
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