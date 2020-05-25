Боярский: «Зенит» был и остается чемпионом в свой юбилей!

Футбольный клуб «Зенит» отмечает сегодня, 25 мая, 95-летие. В честь праздника главный тренер команды Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, а также нападающий «Зенита» Артём Дзюба и капитан команды Бранислав Иванович поучаствовали в символическом полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости. Актер и преданный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский в эфире НСН присоединился к поздравлениям.

«Я нахожусь на даче и сегодня с помощью СМИ целый день поздравляю любимую команду с праздником. То же самое делают болельщики, кто-то с помощью смартфонов, кто-то - по телефону, тот, кто ближе к команде.