На критику «Зенита» Уткину ответили стихами Пушкина и посоветовали не соваться в футбол
Актёр Михаил Боярский и ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответили в эфире НСН на высказывание комментатора Василия Уткина об отсутствии таланта у игроков «Зенита».
На критику футбольного клуба «Зенит» спортивному журналисту и комментатору Василию Уткину ответили стихами Пушкина и посоветовали не соваться в футбол.
Ранее Уткин в эфире своего ютуб-канала назвал причиной победы футбольного клуба «Зенит» в Российской премьер лиге (РПЛ) бюджет команды. «Причина победы «Зенита» - бюджет 18 миллиардов рублей. Всё. Причем, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю», - сказал он.
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН назвал слова Василия Уткина глупостью, а победу «Зенита» закономерной.
«Глупость, конечно, он говорит. Если он не понимает ничего в футболе, то нечего ему туда и соваться. Ребята играют очень хорошо, приличная команда. Так что их победа закономерна абсолютно, могу только поздравить», - сообщил Пономарёв.
В свою очередь, актер и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с НСН процитировал Пушкина, комментируя высказывание Уткина, и добавил, что Пушкин болел бы за «Зенит».
«Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца (Из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», прим. редакции НСН) – вот что нужно говорить. Александр Сергеевич ему уже всё ответил. Я думаю, он болел бы за «Зенит», - сказал актёр.
Ранее НСН писала о том, что все клубы российской футбольной премьер-лиги могут обязать жить на своих базах до конца нынешнего чемпионата. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщал «Спорт Экспресс».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
- Канье Уэст признался, что переболел COVID-19
- Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор и обещает сенсацию
- В Госдуме предложили сделать все больничные электронными
- Минздрав одобрил ещё один препарат от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru