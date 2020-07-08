На критику «Зенита» Уткину ответили стихами Пушкина и посоветовали не соваться в футбол

Актёр Михаил Боярский и ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответили в эфире НСН на высказывание комментатора Василия Уткина об отсутствии таланта у игроков «Зенита».

На критику футбольного клуба «Зенит» спортивному журналисту и комментатору Василию Уткину ответили стихами Пушкина и посоветовали не соваться в футбол.

Ранее Уткин в эфире своего ютуб-канала назвал причиной победы футбольного клуба «Зенит» в Российской премьер лиге (РПЛ) бюджет команды. «Причина победы «Зенита» - бюджет 18 миллиардов рублей. Всё. Причем, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю», - сказал он.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН назвал слова Василия Уткина глупостью, а победу «Зенита» закономерной.

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«Глупость, конечно, он говорит. Если он не понимает ничего в футболе, то нечего ему туда и соваться. Ребята играют очень хорошо, приличная команда. Так что их победа закономерна абсолютно, могу только поздравить», - сообщил Пономарёв.

В свою очередь, актер и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с НСН процитировал Пушкина, комментируя высказывание Уткина, и добавил, что Пушкин болел бы за «Зенит».

«Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца (Из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», прим. редакции НСН) – вот что нужно говорить. Александр Сергеевич ему уже всё ответил. Я думаю, он болел бы за «Зенит», - сказал актёр.

Ранее НСН писала о том, что все клубы российской футбольной премьер-лиги могут обязать жить на своих базах до конца нынешнего чемпионата. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщал «Спорт Экспресс».


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПономаревМихаил БоярскийФК "Зенит"Василий Уткин
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