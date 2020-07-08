На критику «Зенита» Уткину ответили стихами Пушкина и посоветовали не соваться в футбол

«Глупость, конечно, он говорит. Если он не понимает ничего в футболе, то нечего ему туда и соваться. Ребята играют очень хорошо, приличная команда. Так что их победа закономерна абсолютно, могу только поздравить», - сообщил Пономарёв.

В свою очередь, актер и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с НСН процитировал Пушкина, комментируя высказывание Уткина, и добавил, что Пушкин болел бы за «Зенит».

«Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца (Из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», прим. редакции НСН) – вот что нужно говорить. Александр Сергеевич ему уже всё ответил. Я думаю, он болел бы за «Зенит», - сказал актёр.

Ранее НСН писала о том, что все клубы российской футбольной премьер-лиги могут обязать жить на своих базах до конца нынешнего чемпионата. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщал «Спорт Экспресс».



