Сборы фильма «Домовенок Кузя» превысили миллиард рублей

Сборы в прокате фильма режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя», основанного на сказках Татьяны Александровой, по состоянию на 24 января превысили один миллиард рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) «Фонда кино».

Домовенка Кузю в картине озвучивает Сергей Бурунов, Нафаню - Гарик Харламов, а роль Бабы-яги исполнила Алика Смехова. Продюсерами фильма выступили братья Capик и Гeвoнд Aндpeacяны.