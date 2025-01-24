Сборы фильма «Домовенок Кузя» превысили миллиард рублей
Сборы в прокате фильма режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя», основанного на сказках Татьяны Александровой, по состоянию на 24 января превысили один миллиард рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) «Фонда кино».
Домовенка Кузю в картине озвучивает Сергей Бурунов, Нафаню - Гарик Харламов, а роль Бабы-яги исполнила Алика Смехова. Продюсерами фильма выступили братья Capик и Гeвoнд Aндpeacяны.
Таким образом, количество российских фильмов, сборы которых в 2025 году превысили миллиард рублей, достигло четырех.
Рекордсменом остается сказка «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», заработавшая на сегодня 3,127 млрд рублей. Далее расположились фэнтези «Финист. Первый богатырь» (2,520 млрд рублей) и комедия «Елки 11» (1,216 млрд рублей). Первые два фильма стартовали в прокате 1 января, а «Елки» с «Домовенком» - 19 декабря 2024 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru