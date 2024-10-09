СМИ: ФНС заблокировала счета фирмы Харатьяна и Сукачева
Федеральная налоговая служба заблокировала счета кинокомпании актера Дмитрия Харатьяна и музыканта Гарика Сукачева ООО «Диафильм». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что организация была создана в 2019 году, Харатьяну и Сукачеву принадлежит по 40% в компании, их компаньону финансовому директору Анастасии Жидковой — 20%. Фирма планировала снимать кино и телепрограммы. Однако уже в 2022 году ООО «Диафильм» не предоставило отчетных документов и зафиксировало убыток в 461 тысячу рублей.
«ФНС упорно трясла бухгалтерскую отчетность, Пенсионный фонд даже взыскал по 500 рублей и 3000 тысячи рублей за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета», — пишет SHOT.
По данным СМИ, компанию могут ликвидировать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru