СМИ: ФНС заблокировала счета фирмы Харатьяна и Сукачева

Отмечается, что организация была создана в 2019 году, Харатьяну и Сукачеву принадлежит по 40% в компании, их компаньону финансовому директору Анастасии Жидковой — 20%. Фирма планировала снимать кино и телепрограммы. Однако уже в 2022 году ООО «Диафильм» не предоставило отчетных документов и зафиксировало убыток в 461 тысячу рублей.

«ФНС упорно трясла бухгалтерскую отчетность, Пенсионный фонд даже взыскал по 500 рублей и 3000 тысячи рублей за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета», — пишет SHOT.

По данным СМИ, компанию могут ликвидировать.

Ранее стало известно, что в России закрыли фирму актрисы Ингеборги Дапкунайте «Скиллз Академи». Артистка владела 50% организации, напоминает RT.

