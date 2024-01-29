СМИ: ФНС начала штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила, что мошенники стали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале налоговой службы. В письмах мошенники просят предоставить сведения по запросу службы. Речь идет о кассовых документах, накладных, авансовых отчетах и прочем.

Ведомство предупредило, что не занимается рассылкой подобных сообщений и не совершают звонки с предложением оплачивать налоги онлайн, передает «Радиоточка НСН».

