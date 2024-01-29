СМИ: ФНС начала штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение владельцами зарубежной недвижимости арендных платежей на иностранные счета, пишут «Ведомости».

Наказание получил россиянин, который владеет коммерческими помещениями в Германии, а деньги за аренду получал на иностранный счет.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила, что мошенники стали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале налоговой службы. В письмах мошенники просят предоставить сведения по запросу службы. Речь идет о кассовых документах, накладных, авансовых отчетах и прочем.

Ведомство предупредило, что не занимается рассылкой подобных сообщений и не совершают звонки с предложением оплачивать налоги онлайн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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