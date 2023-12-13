ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили
13 декабря 202311:28
Федеральная налоговая служба арестовала счета компании певца Сосо Павлиашвили. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Причиной ареста стало поражение компании-организатора концертов «Виар Тикет» по искам от концертного зала Крокус Сити Холл» на общую сумму 16 миллионов рублей.
Теперь «Виар Тикет» обязаны выплатить 13,5 миллиона рублей за невыполнение условий договора по аренде площадки, а также 2,7 миллиона из-за невыполнения технического задания на концерте группы «Чайф».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru