СМИ: Фильм «Ампир V» по книге Пелевина слили в сеть

По его словам, речь идёт о старом варианте кинокартины и он не желал бы, чтобы зрители увидели её в таком виде, так как в нём «не хватает некоторых сцен, эпизодов и много чего ещё».

Также режиссёр указал, что ведётся поиск источника утечки и этим вопросом «занимаются очень серьёзно».

Фильм «Ампир V» был снят по мотивам романа Виктора Пелевина «Empire V». В картине снялись рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) и актёр Павел Табаков. В апреле 2022 года стало известно, что заявка на выдачу кинокартине прокатного удостоверения находится на рассмотрении Минкультуры, пишут «Известия».

