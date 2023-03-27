СМИ: Фильм «Ампир V» по книге Пелевина слили в сеть
Фильм «Ампир V», снятый по роману российского писателя Виктора Пелевина, был слит в сеть, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на режиссёра Виктора Гинзбурга.
По его словам, речь идёт о старом варианте кинокартины и он не желал бы, чтобы зрители увидели её в таком виде, так как в нём «не хватает некоторых сцен, эпизодов и много чего ещё».
Также режиссёр указал, что ведётся поиск источника утечки и этим вопросом «занимаются очень серьёзно».
Фильм «Ампир V» был снят по мотивам романа Виктора Пелевина «Empire V». В картине снялись рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) и актёр Павел Табаков. В апреле 2022 года стало известно, что заявка на выдачу кинокартине прокатного удостоверения находится на рассмотрении Минкультуры, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- В Новгородской области подготовили пункты временного размещения из-за паводка
- Федерация хоккея Словакии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ
- Патрушев: Россия дважды спасала США от распада
- СМИ: Британия обучала украинцев применению боеприпасов с обедненным ураном
- СМИ: Нетаньяху отложил принятие судебной реформы до лета
- СМИ: неизвестный попытался проникнуть в квартиру Олафа Шольца
- СМИ: Взрыв произошел в Сумской области Украины
- МИД пяти государств Европы выступили против возвращения российских атлетов
- Светлана Крючкова и Алла Демидова получили почетные «Золотые маски»
- Павел Мамаев подарил жене 860-метровую виллу на Бали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru