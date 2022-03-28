Кучеренко объяснил перенос фильма «Ампир V»
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордно низкого уровня
Журналисты отмечают, что рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома среди американцев снизился до 40%. В начале этого года рейтинг неодобрения работы президента США составлял 54%.
Максим Кучеренко: «Я, как гражданин Российской Федерации, присоединяюсь к гражданам США, поскольку, когда я слышу, что Байден говорит, что доллар в России стоит 200 рублей, а не 105. Я, конечно же, тоже не могу подтвердить его позитивную работу», - с иронией отметил артист.
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об автолавках для фермерских хозяйств
Депутаты ГД Ярослав Нилов и Борис Пайкин, а также группа депутатов от ЛДПР и три сенатора внесли в Госдуму законопроект о реализации производителями своей сельхозпродукции с нестационарного торгового объекта.
Максим Кучеренко: «Давайте я простыми словами донесу до вашего сведения, что это просто торговля с автомобиля. Мы к ней уже привыкли, как к несанкционированной деятельности, а сейчас она будет узаконена. Я думаю, что это одна из мер в череде прочих, которая облегчит бизнесу жизнь, чтобы процесс продажи и получения прибыли организовывался быстрее. Потому что, ребята, санкции, выживать надо», - резюмировал музыкант.
«Ампир V» не выйдет на экраны в срок
Компания «Вольга» объявила о том, что сроки выхода в прокат фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V» сдвинуты позже объявленной ранее даты 31 марта 2022. Новую дату прокатчик объявит дополнительно. По данным источников «Бюллетеня кинопрокатчика», Министерство культуры не выдало фильму прокатное удостоверение. Причины неизвестны, но не исключено, что трудности вызваны участием в фильме рэпера Оксимирона, находящегося сейчас за границей.
Максим Кучеренко: «Действительно, есть данные, что Оксимирон вернулся в свою "родную" Британию. На самом деле, я видел трейлер этого фильма. Это очень интересная работа, поскольку Виктор Гинзбург является одним из самых эстетских, очень неторопливых режиссеров, которые выпускают настоящие хорошие продукты на балансе арт-хауса и мейнстрима. Поскольку он выпускник Нью-Йоркской киноакадемии, и у него было очень много партнерств с нью-йоркскими киноорганизациями, то я думаю, что сложности выхода фильма связаны с этими обстоятельствами. Я желаю скорейшего выхода этой картины на экраны», - сказал собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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