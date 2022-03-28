Кучеренко объяснил перенос фильма «Ампир V»

Максим Кучеренко: «Действительно, есть данные, что Оксимирон вернулся в свою "родную" Британию. На самом деле, я видел трейлер этого фильма. Это очень интересная работа, поскольку Виктор Гинзбург является одним из самых эстетских, очень неторопливых режиссеров, которые выпускают настоящие хорошие продукты на балансе арт-хауса и мейнстрима. Поскольку он выпускник Нью-Йоркской киноакадемии, и у него было очень много партнерств с нью-йоркскими киноорганизациями, то я думаю, что сложности выхода фильма связаны с этими обстоятельствами. Я желаю скорейшего выхода этой картины на экраны», - сказал собеседник.

