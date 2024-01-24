СМИ: Филипп Киркоров отправился в США вместе со своим директором
Российский певец Филипп Киркоров улетел в Соединенные Штаты вместе со своим директором и «давним другом» Максимом Ситником на фоне бойкота, объявленного ему концертными организаторами и руководством телевизионных каналов после «голой» вечеринки. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
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Согласно данным, Ситник является уроженцем Донбасса. Отмечается, что несколько лет назад мужчина переехал жить в Москву и занялся модным бизнесом. Издание указывает, что около года назад Киркоров предложил Ситнику стать его директором.
Ранее, 23 января, сообщалось, что Киркоров посетил концерт Мадонны в Нью-Йорке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru