СМИ: Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке
Певец Филипп Киркоров после скандала вокруг «голой» вечеринки в клубе «Мутабор» посетил концерт Мадонны в Нью-Йорке, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, выступление прошло в Madison Square Garden. В руках у Киркорова были полные пакеты мерча американской исполнительницы. В компании певца находился неизвестный мужчина.
Киркоров принял участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Позже он принес извинения и заявил, что «зашел не в ту дверь».
Таганский суд Москвы 22 января взыскал с Киркорова почти 7,9 миллиона рублей налоговой задолженности. В конце декабря певец погасил долги по налогам в размере около 13 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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