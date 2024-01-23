СМИ: Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке

По информации издания, выступление прошло в Madison Square Garden. В руках у Киркорова были полные пакеты мерча американской исполнительницы. В компании певца находился неизвестный мужчина.

Киркоров принял участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Позже он принес извинения и заявил, что «зашел не в ту дверь».

Таганский суд Москвы 22 января взыскал с Киркорова почти 7,9 миллиона рублей налоговой задолженности. В конце декабря певец погасил долги по налогам в размере около 13 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

