Клинические испытания вакцины от COVID-19 в РФ начнут с июня

Клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться в России с 1 июня. Об этом объявлено на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Как рассказал руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, весь комплекс доклинических исследований завершится к концу мая.

Ранее Владимир Путин поручил министерству здравоохранения ускорить процесс регистрации вакцины от COVID-19, а также оперативно ввезти импортное оборудования для её выпуска, отмечает Газета.ру.

Александр Гинцбург выразил благодарность за возможность параллельного проведения клинических и доклинических испытаний вакцины, поскольку это существенно ускоряет работу. Он не исключил, что при оптимистическом сценарии уже к 15 июня можно будет выйти на государственную регистрацию препарата.

