Клинические испытания вакцины от COVID-19 в РФ начнут с июня
Клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться в России с 1 июня. Об этом объявлено на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Как рассказал руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, весь комплекс доклинических исследований завершится к концу мая.
Ранее Владимир Путин поручил министерству здравоохранения ускорить процесс регистрации вакцины от COVID-19, а также оперативно ввезти импортное оборудования для её выпуска, отмечает Газета.ру.
Александр Гинцбург выразил благодарность за возможность параллельного проведения клинических и доклинических испытаний вакцины, поскольку это существенно ускоряет работу. Он не исключил, что при оптимистическом сценарии уже к 15 июня можно будет выйти на государственную регистрацию препарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru