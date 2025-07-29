Депутат Колесник рассказал о возможной провокации НАТО в Калининграде

Государства НАТО могут осуществить пролет стратегической авиации рядом с Калининградской областью в качестве провокации. Об этом рассказал сайту aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предупредил о возможной провокации со стороны альянса в отношении Калининградской области.

По мнению Колесника, НАТО может осуществить пролет стратегической авиации близ региона. Депутат напомнил, что сейчас на этой территории летают самолеты-разведчики.

«Также могут сделать имитацию залпа какого-нибудь, находясь рядом с нашими территориями. Или выстрелы ракет вблизи Калининградской области с любой страны вокруг нас - Польша, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Швеция через море, Финляндия. Стартанет какая-нибудь ракета-болванка, а мы-то откуда знаем? Внутрь же не сможем на лету к ней залезть», - подчеркнул парламентарий.

Как указал Колесник, российская сторона может принять провокацию за реальные боевые действия и дать соответствующий ответ.

