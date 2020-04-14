СМИ: Эксперты предсказали Петербургу рост числа заболевших до 120 тысяч
Вспышка коронавируса Covid-19 в Санкт-Петербурге может продлиться до июня 2020 года, а число заболевших на пике может составить от 45 тысяч до 120 тысяч человек в зависимости от взятой за основу модели подсчётов. Такие оценки губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову представили 30 марта ведущие учёные города, утверждает издание «Фонтанка».
Пик эпидемии в северной столице ожидается на 70-80-й день от начала экспоненциального роста, переболеют по меньшей мере 0,8-2,2% жителей города, говорится в материале. Специалисты также предупреждают, что из-за бессимптомного течения заболевания в ряде случаев заболевших в действительности может быть в 10 раз больше, пишет «Фонтанка».
По данным на 14 апреля, в Санкт-Петербурге подтверждены 799 случаев Covid-19.
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