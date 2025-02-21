Суд арестовал фигурантов дела о растрате министра Челябинской области
Мещанский суд Москвы арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Вместе с ним под стражей оказались его предшественник Дмитрий Микулик и предприниматели Константин Зарипов и Александр Зырянов, занимавшиеся строительством дорог.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Зырянова меру пресечения в виде ареста на срок один месяц и 22 дня. Зарипов и Микулик также отправились в СИЗО.
Заместитель гендиректора ООО «РСГрупп» Екатерина Краснихина избежала ареста, ей был назначен запрет на определенные действия, передает «Радиоточка НСН».
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