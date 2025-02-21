Суд арестовал фигурантов дела о растрате министра Челябинской области

Мещанский суд Москвы арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Вместе с ним под стражей оказались его предшественник Дмитрий Микулик и предприниматели Константин Зарипов и Александр Зырянов, занимавшиеся строительством дорог.