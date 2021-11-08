СМИ: Экс-глава Минэнерго Сергей Шматко умер от коронавируса
Бывший министр энергетики России Сергей Шматко скончался от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что неделю назад у 55-летнего Шматко обнаружили COVID-19. Экс-министра госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, однако победить болезнь не удалось — Шматко скончался в реанимации.
Сергей Шматко возглавлял Минэнерго в 2008-2012 годах, пишет Ura.ru. В 2013 году экс-министр был назначен специальным представителем президента вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, а до 2015 года возглавлял совет директоров энергокомпании «Россети».
Ранее стало известно о смерти последнего министра путей сообщения России, бывшего вице-президента компании РЖД Вадима Морозова. Бывший министр скончался на 68-м году жизни, отмечает Газета.ру.
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