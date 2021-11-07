В России скончался последний министр путей сообщения

Последний в истории министр путей сообщения РФ, бывший вице-президент компании «Российские железные дороги» Вадим Морозов скончался в возрасте 67 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

Должность министра путей сообщения РФ Морозов занимал с октября 2003 по февраль 2004 года, вплоть до упразднения ведомства. Это произошло в марте 2004 года, через 12 лет с момента основания в 1992 году. Министерство упразднено указом президента Владимира Путина.

