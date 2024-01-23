СМИ: Егор Крид обвинил организатора концерта в мошенничестве

По данным СМИ, в марте 2023 года артист выступил в Архангельске. Затем в апреле его представители подали в суд на организатора концерта Антона Поповича, который также является финалистом шоу «Сердце Клавы» с Клавой Кокой. Поводом для судебного разбирательства послужило неисполнения обязательств по договору. Тогда Криду удалось отсудить у предпринимателя 12 миллионов рублей.

На данный момент адвокаты артиста пересмотрели дело. В новом заявлении исполнитель обвиняет Поповича в мошенничестве. По версии его представителей, организатор присвоил все деньги с концерта в Архангельске себе. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества группой лиц в особо крупном размере.

Ранее столичный Замоскворецкий суд отказался рассматривать иск Крида к Лиге безопасного интернета и ее директору Екатерине Мизулиной на 1 млн рублей. Суд принял такое решение, так как ранее Крид уже подавал заявление с аналогичными требованиями к тем же ответчикам, передает «Радиоточка НСН».

