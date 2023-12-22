Суд отказался взыскать с Mash 4 млн рублей из-за поста о гонораре Егора Крида
Столичный Савеловский суд отказался взыскать с Telegram-канала Mash 4 млн рублей по иску певца Егора Крида (Егора Булаткина) из-за публикации о гонораре исполнителя за проект «Разговоры о важном». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд рассмотрел иск Булаткина о защите чести и достоинства к Mash и постановил в исковых требованиях ... отказать в полном объеме», — отметили в учреждении.
Ранее иск исполнителя к Mash удовлетворили частично и взыскали в пользу Егора Крида 350 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Поводом для разбирательства стал пост о том, что певец якобы попал в составленный МВД список блогеров и знаменитостей, которых проверят на неуплату налогов и отмывание денег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru