СМИ: Двух медсестёр в Башкирии «изолировали» в здании морга
Медсестра Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане пожаловалась в прокуратуру на действия руководства медучреждения, которое заставило её вместе с коллегой ночевать в здании морга. Таким образом, медсестёр «изолировали» после контакта с пациенткой, у которой подтвердился коронавирус COVID-19, пишет портал Proufu.ru.
51-летняя женщина рассказала, что в морг их повели чуть ли не под угрозой уголовного преследования. В помещении не было горячей воды, отопления и стоял трупный запах.
Главврач больницы Людмила Хатмуллина заявила журналистам, что это помещение — не совсем морг, несмотря на то, что находится с ним в одном здании. По её словам, это изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, и никакого запаха там нет. Схема работы изолятора согласована со всеми инстанциями, добавила Хатмуллина.
Фактически этот «бокс» с заколоченными железной решёткой окнами отделён от морга стенкой, говорится в материале.
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