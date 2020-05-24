СМИ: Двух медсестёр в Башкирии «изолировали» в здании морга

51-летняя женщина рассказала, что в морг их повели чуть ли не под угрозой уголовного преследования. В помещении не было горячей воды, отопления и стоял трупный запах.

Главврач больницы Людмила Хатмуллина заявила журналистам, что это помещение — не совсем морг, несмотря на то, что находится с ним в одном здании. По её словам, это изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, и никакого запаха там нет. Схема работы изолятора согласована со всеми инстанциями, добавила Хатмуллина.

Фактически этот «бокс» с заколоченными железной решёткой окнами отделён от морга стенкой, говорится в материале.

