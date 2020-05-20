Пациенты бурятского обсерватора взбунтовались и выгнали медиков в лес
В Бурятии пациенты, недовольные условиями содержания в местном обсерваторе, устроили беспорядки и напали на сотрудников учреждения. Некоторые из медиков были вынуждены спасаться бегством в лес.
Сообщение об инциденте распространила детская республиканская клиническая больница (ДРКБ), которая в настоящее время работает как обсерватор.
Инцидент произошел 16 мая в обсерваторе, расположенном в поселке Сотниково. Туда были помещены граждане, прибывшие из Китая. Больница распространила видеозапись с показаниями двух медиков в защитных костюмах.
«Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть», - пожаловалась одна из сотрудниц, добавив, что в результате они были вынуждены убежать в лес.
Об инциденте уже сообщили в полицию. Агрессивные пациенты были перемещены в другой обсерватор.
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