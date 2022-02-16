СМИ: двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории Геленджика
В Краснодарском крае погибли двое рабочих, сообщает телеканал «360».
Они отравились угарным газом во время ремонтных работ в санатории в Геленджике. Еще один человек пострадал. Происшествие случилось в санатории «Солнечный берег».
Всего отравление угарным газом от работающей мотопомпы получили три человека, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что люди работали в колодце на территории учреждения. Двое скончались, еще одного доставили в больницу.
Напомним, 10 сотрудников порта города Невельска отравились во время ремонта двигателя на турецком сухогрузе. В ходе ремонта двигателя люди надышались неизвестным веществом. Все пострадавшие – граждане России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- СМИ: двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории Геленджика
- ВОЗ: Число смертей от COVID выросло на 4% за неделю
- Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать «вторжение»
- WSJ: Жительница Нью-Йорка стала четвертым человеком, вылечившемся от ВИЧ
- Макрон призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР
- США заявили о неготовности признать власть талибов на данном этапе
- В Москве блогера Даню Милохина сбил велосипедист
- В Санкт-Петербурге достигли 100% коллективного иммунитета
- Шольц положительно оценил переговоры с Путиным
- Лавров предупредил Блинкена о недопустимости «нагнетания» Вашингтоном и агрессивной риторики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru