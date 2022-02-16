СМИ: двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории Геленджика

Они отравились угарным газом во время ремонтных работ в санатории в Геленджике. Еще один человек пострадал. Происшествие случилось в санатории «Солнечный берег».

Всего отравление угарным газом от работающей мотопомпы получили три человека, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что люди работали в колодце на территории учреждения. Двое скончались, еще одного доставили в больницу.

Напомним, 10 сотрудников порта города Невельска отравились во время ремонта двигателя на турецком сухогрузе. В ходе ремонта двигателя люди надышались неизвестным веществом. Все пострадавшие – граждане России.

