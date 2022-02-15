Десять человек отравились токсичным веществом в порту Невельска

Вместе с тем, источник РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел во время работ на сингапурском судне BORDO MAVI. Не менее десяти членов экипажа надышались ядовитыми парами токсичных веществ во время работ с различными химическими присадками. Всех пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии информации пока нет. Все детали случившегося устанавливаются.