Десять человек отравились токсичным веществом в порту Невельска
10 сотрудников порта города Невельска отравились во время ремонта двигателя на турецком сухогрузе. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб Сахалинской области. По его данным, в ходе ремонта двигателя люди надышались неизвестным веществом. Все пострадавшие – граждане России.
Вместе с тем, источник РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел во время работ на сингапурском судне BORDO MAVI. Не менее десяти членов экипажа надышались ядовитыми парами токсичных веществ во время работ с различными химическими присадками. Всех пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии информации пока нет. Все детали случившегося устанавливаются.
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