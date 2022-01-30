Три человека отравились газом в Кисловодске
30 января 202201:03
Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в Кисловодске, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Кутузова. Все пострадавшие госпитализированы, они находятся в центральной городской больнице.
Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Напомним, в начале января в Ульяновске трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru