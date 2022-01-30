Три человека отравились газом в Кисловодске

Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в Кисловодске, сообщает «РЕН ТВ».

Женщина и ребенок погибли в результате отравления угарным газом в Самарской области

Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Кутузова. Все пострадавшие госпитализированы, они находятся в центральной городской больнице.

Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, в начале января в Ульяновске трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Отравления
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