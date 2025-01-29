СМИ: Долг Google перед телеканалами из РФ превысил 1,8 дуодециллиона рублей
Сумма требований 17 российских телеканалов к корпорации Google увеличилась до 1,81 дуодециллиона рублей (дуодециллион — единица с 39 нулями). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, такой долг накопился у Google к 15 января из-за отказа восстановить аккаунты медиа из РФ на видеохостинге YouTube.
В 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали иски к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл», требуя восстановить заблокированные YouTube-аккаунты каналов. Год спустя суд согласился с телеканалами и принял решение о восстановлении доступа, однако Google не исполнила его за отведенные девять месяцев и начала получать штраф в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения. Сумма взыскания удваивается еженедельно, ограничений общей суммы штрафа нет.
Позже к судебному процессу в качестве третьих лиц подключились и другие российские медиа, заблокированные на YouTube после 2022 года. В их числе «Первый канал», ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Звезда», «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения». В октябре прошлого года сумма долга Google перед каналами составляла 2 ундециллиона рублей, напоминает 360.ru.
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