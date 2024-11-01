СМИ: Суд назначил Google штраф, превышающий мировое богатство

Причиной для наложения штрафа стало блокирование аккаунтов российских телеканалов на платформе YouTube. По данным издания, сумма штрафа может достичь гугола — единицы со ста нулями, в честь которой и был назван сам поисковик. Такое увеличение суммы связано с просрочками по выплатам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сумма штрафа носит символический характер и отметил, что Google не должна ограничивать деятельность российских вещателей на своей платформе, передает «Радиоточка НСН».