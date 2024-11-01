СМИ: Суд назначил Google штраф, превышающий мировое богатство
Суд в России назначил американской корпорации Google штраф, сумма которого превышает все богатство мира, пишет The Washington Post.
Как сообщает издание, штраф существенно больше совокупного богатства, оцениваемого в $477 трлн, и превышает прошлогодний валовой внутренний продукт всего мира, составивший около $105,4 трлн.
Причиной для наложения штрафа стало блокирование аккаунтов российских телеканалов на платформе YouTube. По данным издания, сумма штрафа может достичь гугола — единицы со ста нулями, в честь которой и был назван сам поисковик. Такое увеличение суммы связано с просрочками по выплатам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сумма штрафа носит символический характер и отметил, что Google не должна ограничивать деятельность российских вещателей на своей платформе, передает «Радиоточка НСН».
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