СМИ: Для водителей в России введут новые наказания
Минюст и МВД собираются ужесточить наказания для нарушителей ПДД в новом КоАП. Как пишет «Коммерсант», планируется, что водитель, совершивший в течение года три грубых нарушения ПДД (выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и другие), может быть лишен прав на срок до 1,5 лет.
Кроме того, могут быть усилены санкции за пьяное вождение: нетрезвого водителя можно будет лишить прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка. В документе также уточняется методика наказания водителей без полиса ОСАГО и вводятся санкции для пользователей электросамокатов, нарушивших правила.
С 10 января в России начали штрафовать водителей, которые не оплачивают проезд по платным трассам. В частности, владельцев легкового транспорта за подобное нарушение ждет штраф в 1,5 тыс. рублей.
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