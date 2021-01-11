СМИ: Для водителей в России введут новые наказания

Кроме того, могут быть усилены санкции за пьяное вождение: нетрезвого водителя можно будет лишить прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка. В документе также уточняется методика наказания водителей без полиса ОСАГО и вводятся санкции для пользователей электросамокатов, нарушивших правила.

С 10 января в России начали штрафовать водителей, которые не оплачивают проезд по платным трассам. В частности, владельцев легкового транспорта за подобное нарушение ждет штраф в 1,5 тыс. рублей.







