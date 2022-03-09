СМИ: Discovery приостановит вещание своих каналов в России
Телекомпания Discovery решила временно приостановить вещание своих каналов в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление.
Так, в сетку телекомпании в частности входят каналы Animal Planet, Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 и TLC.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.
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