СМИ: Литва запретила ретрансляцию шести российских телеканалов

В Литве запретили ретрансляцию шести телеканалов на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Отмечается, что запрет на ретрансляцию продлится от трех до пяти лет.

Ранее в ВГРК отметили, что решение о запрете трансляции основных российских телеканалов, в их числе «РТР-Планета» и «Вести 24» уже приняли Латвия, Эстония и Польша.

В Таллинне подчеркнули, что запрет будет наложен на трансляцию телеканалов, которые показывали обращение президента России Владимира Путина о начале военной операции на Украине.

В ВГТРК сообщили, что аналогичное решение готовится принять и Литва.

Ранее государственное предприятие «Почта Латвии» заявило о том, что прекращает принимать подписку на российские и белорусские издания и не будет поставлять их в страну.

