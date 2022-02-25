СМИ: Литва запретила ретрансляцию шести российских телеканалов
В Литве запретили ретрансляцию шести телеканалов на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Отмечается, что запрет на ретрансляцию продлится от трех до пяти лет.
Ранее в ВГРК отметили, что решение о запрете трансляции основных российских телеканалов, в их числе «РТР-Планета» и «Вести 24» уже приняли Латвия, Эстония и Польша.
В Таллинне подчеркнули, что запрет будет наложен на трансляцию телеканалов, которые показывали обращение президента России Владимира Путина о начале военной операции на Украине.
В ВГТРК сообщили, что аналогичное решение готовится принять и Литва.
Ранее государственное предприятие «Почта Латвии» заявило о том, что прекращает принимать подписку на российские и белорусские издания и не будет поставлять их в страну.
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