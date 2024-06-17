СМИ: Девушка оказалась в реанимации после дня на пляже в Петербурге
Девушка оказалась в реанимации после проведенного дня на пляже на берегу Финского залива. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что 23-летняя россиянка пролежала на пляже весь день, а спасти ее успели подруги, которые вовремя успели отвезти ее в НИИ Джанелидзе. В медучреждении у девушки диагностировали ожог 60% поверхности тела первой и второй степеней.
Согласно данным, жительницу Петербурга в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение.
Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в разговоре с НСН рассказала, что ретиноиды, метронидазол, а также многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению. Кроме того, она отметила, что при обгорании кожи волосистой части головы позже начнут выпадать волосы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru