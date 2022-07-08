Россиянам рассказали о вреде и пользе солнечного загара

По её словам, солнечные лучи способствуют выработке витамина D, серотонина и половых гормонов, а загар предохраняет кожу от чрезмерного воздействия солнца.

«С этой точки зрения загар — это хорошо», — отметила врач.

Кожевникова добавила, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение может спровоцировать высыпания, зуд, волдыри и шелушения, а в худшем случае стать причиной развития рака кожи, и одной из самых агрессивных и злокачественных опухолей - меланомы.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что в жару могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, сообщает RT.