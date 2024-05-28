Дерматолог назвала препараты, повышающие чувствительность кожи к солнцу
Весеннее солнце гораздо опаснее летнего, особенно для людей с первым фототипом кожи, которые моментально обгорают, отметила в эфире НСН Татьяна Егорова.
Ретиноиды, метронидазол, а также многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению, рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в разговоре с НСН.
Ранее РИА Новости сообщило, что после загара под прямыми солнечными лучами в Петербурге девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела. Собеседник агентства отметил, что врачам не удалось выяснить, сколько времени пострадавшая загорала, в больницу она поступила 27 мая. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое. Егорова напомнила, что при загаре важно ориентироваться на свой фототип кожи.
«Вполне возможно, что девушка принимала ретиноиды или какие-то еще таблетки, которые увеличивают чувствительность к солнечному излучению. Второй момент – очень важен фототип кожи. Люди с первым и вторым фототипом обгорают значительно быстрее, чем люди с третьим и четвертым. То есть, людям с первым фототипом вообще нельзя находиться на солнце – это белокожие, рыжие люди в веснушках, они моментально обгорают. А 16:00 – это самое активное солнце, весеннее солнце самое агрессивное, даже более агрессивное, чем летнее», - сказала Егорова.
Дерматолог перечислила процедуры и препараты, которые повышают чувствительность кожи к солнечному излучению.
«Очень много препаратов, которые повышают чувствительность к солнцу – это группа ретиноидов, группа антибиотиков тетрациклинового ряда, флебодиа, метронидазол, очень многие антидепрессанты, их очень много. Причем если девушка пользуется услугами лазерной эпиляции, она также будет более чувствительнее к солнечному излучению. Когда мы идем на солнце, обязательно нужно пользоваться фотопротекторами, кремами SPF 50+», – указала собеседница НСН.
Кроме того, по словам врача, при обгорании кожи волосистой части головы позже начнут выпадать волосы. Она посоветовала носить головные уборы или пользоваться спреем с солнцезащитным эффектом.
«Сам стержень волоса солнце иссушает, делает его тонким и секущимся, выгоревшим. Стержень всегда можно отрезать, а вот на корни волос солнце тоже действует достаточно агрессивно. Если обгорает кожа волосистой части головы, то волосы потом выпадают. Если волосы густые, можно ограничиться спреем для волос с солнцезащитным эффектом. Но, все-таки, лучше носить шляпы и панамы. Солнце хорошо в правильном количестве», – резюмировала Егорова.
Ранее врач дерматолог, косметолог Джамиля Исламова в беседе с НСН рассказала, что крем от прыщей не способен спровоцировать развитие рака. По ее словам, выделение бензола из подобных косметических средств возможно только при регулярном воздействии повышенных температур, передает «Радиоточка НСН».
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