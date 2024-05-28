Дерматолог назвала препараты, повышающие чувствительность кожи к солнцу

Ретиноиды, метронидазол, а также многие антидепрессанты повышают чувствительность кожи к солнечному излучению, рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в разговоре с НСН.

Ранее РИА Новости сообщило, что после загара под прямыми солнечными лучами в Петербурге девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела. Собеседник агентства отметил, что врачам не удалось выяснить, сколько времени пострадавшая загорала, в больницу она поступила 27 мая. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое. Егорова напомнила, что при загаре важно ориентироваться на свой фототип кожи.