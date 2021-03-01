СМИ: дети из многодетных семей получат преимущество при зачислении в вуз

По данным издания, нижняя палата парламента 17 марта планирует рассмотреть соответствующий проект закона. В нем говорится, что абитуриентам из семей с тремя и более детьми должны получить преимущество при зачислении в вузы по программам бакалавриата и специалитета — при условии успешного прохождения ими вступительных экзаменов.

Авторами инициативы стали вице-спикер Совфеда Галина Карелова, сенаторы Инна Святенко и Евгения Бибикова, передает Ura.ru.

Ранее омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированы.

