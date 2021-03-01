СМИ: дети из многодетных семей получат преимущество при зачислении в вуз
Дети из многодетных семей смогут получить преимущество при поступлении в вузы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме.
По данным издания, нижняя палата парламента 17 марта планирует рассмотреть соответствующий проект закона. В нем говорится, что абитуриентам из семей с тремя и более детьми должны получить преимущество при зачислении в вузы по программам бакалавриата и специалитета — при условии успешного прохождения ими вступительных экзаменов.
Авторами инициативы стали вице-спикер Совфеда Галина Карелова, сенаторы Инна Святенко и Евгения Бибикова, передает Ura.ru.
Ранее омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированы.
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