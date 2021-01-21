Москалькова прокомментировала гарантии на права многодетных семей
Права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированы, считает омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом пишет РИА «Новости».
Она отметила, что разработка законопроекта для усиления гарантий многодетной семьи чрезвычайно важна.
Ранее стало известно, что детский омбудсмен Анна Кузнецова разрабатывает законопроект «О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации» вместе с другими ведомствами. Документ направлен на закрепление правовой статуса многодеьной семьи, а также введение полномочий органов власти по осуществлению прав многодетных семей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- Москалькова прокомментировала гарантии на права многодетных семей
- Пушков предложил сажать в тюрьму за треш-стримы
- Число погибших от взрыва в Багдаде увеличилось до 17
- «Артек» возобновляет прием детей со всей России
- Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в митингах 23 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru