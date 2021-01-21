Москалькова прокомментировала гарантии на права многодетных семей

Права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированы, считает омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом пишет РИА «Новости».

Она отметила, что разработка законопроекта для усиления гарантий многодетной семьи чрезвычайно важна.