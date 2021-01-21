Москалькова прокомментировала гарантии на права многодетных семей

Права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированы, считает омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом пишет РИА «Новости».

Она отметила, что разработка законопроекта для усиления гарантий многодетной семьи чрезвычайно важна.

Многодетные семьи в России получат новую льготу по ипотеке

Ранее стало известно, что детский омбудсмен Анна Кузнецова разрабатывает законопроект «О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации» вместе с другими ведомствами. Документ направлен на закрепление правовой статуса многодеьной семьи, а также введение полномочий органов власти по осуществлению прав многодетных семей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Многодетные СемьиТатьяна Москалькова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры