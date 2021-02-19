Многодетным родителям предложили дать дополнительные голоса на выборах
В России предложили предоставить многодетным родителям дополнительные голоса на выборах. С такой инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Соответствующее письмо он направил на имя президента РФ Владимира Путина.
Демограф пояснил, что введение избирательной льготы для многодетных семей повысит их статус в обществе. Крупнов полагает, что такая льгота должна предоставляться в виде дополнительного голоса на выборах всех уровней за каждого, начиная с третьего, ребёнка. Родителям трёх детей предоставляется каждому по одному дополнительному голосу, четырёх — по два и так далее.
Изменения автор инициативы предлагает ввести в федеральный закон, а реализовать их можно уже на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, сообщает news.ru.
Крупнов отметил, что в России сложилась критическая ситуация с демографией. Если не принять нестандартных и даже революционных мер, то к концу столетия в стране останется не более половины от нынешнего населения. Главная причина сокращения населения, по его словам, низкий уровень рождаемости.
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