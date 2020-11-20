СМИ: дело против аудитора Счетной палаты прекратят за сроком давности
Уголовное дело о растрате в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня будет прекращено из-за истечения срока давности, сообщил «Коммерсант».
По версии следствия, Михаил Мень похитил средства, находясь на посту губернатора Ивановской области в феврале-марте 2011 года. Так как срок давности уголовных дел о растрате составляет 10 лет, уголовное дело будет прекращено.
Отмечается, что следователи не успеют до истечения срока закончить расследование уголовного дела и получить по нему обвинительный приговор. Чтобы прекратить дело по не реабилитирующим его основаниям, следователям придется получить согласие Меня или дождаться судебного решения.
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