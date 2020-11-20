СМИ: дело против аудитора Счетной палаты прекратят за сроком давности

Уголовное дело о растрате в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня будет прекращено из-за истечения срока давности, сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, Михаил Мень похитил средства, находясь на посту губернатора Ивановской области в феврале-марте 2011 года. Так как срок давности уголовных дел о растрате составляет 10 лет, уголовное дело будет прекращено.