СК РФ обвинил экс-губернатора Меня в растрате 700 млн рублей
Следственный комитет РФ предъявил аудитору Счётной палаты России, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню обвинение в растрате 700 млн рублей.
Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, бывшего губернатора задержали в рамках дела о хищении средств из бюджета Ивановской области. Меня обвинили по статье «присвоение или растрата», экс-губернатору грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщали о задержании Михаила Меня в Красногорском районе Московской области.
Кроме того, в среду Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счётной палаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru