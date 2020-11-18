СК РФ обвинил экс-губернатора Меня в растрате 700 млн рублей

Следственный комитет РФ предъявил аудитору Счётной палаты России, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню обвинение в растрате 700 млн рублей.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, бывшего губернатора задержали в рамках дела о хищении средств из бюджета Ивановской области. Меня обвинили по статье «присвоение или растрата», экс-губернатору грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали о задержании Михаила Меня в Красногорском районе Московской области.

Кроме того, в среду Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счётной палаты.



