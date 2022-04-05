СМИ: Danone не планирует уходить с российского рынка

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания рассматривает возможность уйти из РФ. При этом в сообщении отмечалось, что в организации пока не приняли окончательных решений.

В марте представители Danonе сообщали, что остановят все инвестиционные проекты в России, сохранив при этом производство и дистрибуцию детского питания и молочных продуктов.