СМИ: Danone не планирует уходить с российского рынка
Французская продовольственная компания Danonе не собирается останавливать деятельность в России и уходить с российского рынка. Об этом рассказали в организации.
Ранее агентство Reuters сообщило, что компания рассматривает возможность уйти из РФ. При этом в сообщении отмечалось, что в организации пока не приняли окончательных решений.
В марте представители Danonе сообщали, что остановят все инвестиционные проекты в России, сохранив при этом производство и дистрибуцию детского питания и молочных продуктов.
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