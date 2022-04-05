СМИ: Danone не планирует уходить с российского рынка

Французская продовольственная компания Danonе не собирается останавливать деятельность в России и уходить с российского рынка. Об этом рассказали в организации.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что компания рассматривает возможность уйти из РФ. При этом в сообщении отмечалось, что в организации пока не приняли окончательных решений.

В марте представители Danonе сообщали, что остановят все инвестиционные проекты в России, сохранив при этом производство и дистрибуцию детского питания и молочных продуктов.

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ФОТО: РИА Новости
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