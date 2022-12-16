СМИ: COVID-19 может передаваться после смерти носителя

Коронавирусная инфекция может распространяться даже после смерти носителя. Об этом пишет New York Times.

Американский ученый рассказал, как появился коронавирус

«Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных даже после смерти и распространяться далее», — говорится в материале.

Отмечается, что в зоне риска в основном люди, контактирующие с трупами — патологоанатомы, судмедэксперты, другие сотрудники здравоохранения.

Как указал исследователь из японского университета Тиба Хисако Сайто, в некоторых странах нередко оставляют без присмотра или возвращают домой тела погибших от COVID-19, отмечает РИА ФАН. Как выяснили специалисты, заразиться коронавирусом от тела можно в течение 17 дней после смерти, пишет «Свободная пресса». Исследовательская группа Сайто взяла образы со слизистой носа и из легких 11 умерших от коронавируса, в шести образцах обнаружили устойчивый вирус спустя 13 дней.

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ФОТО: РИА Новости
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