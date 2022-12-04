Американский ученый рассказал, как появился коронавирус

Стал известно об одном из величайших сокрытий в истории и крупнейшем провале американской разведки со времен 11 сентября, сообщает The Sun со ссылкой на книгу бывшего вице-президента EcoHealth Alliance Эндрю Хаффа «Правда об Ухане».

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Он тесно сотрудничал с лабораторией в китайском Ухане, где и был создан коронавирус. Утверждается, что деньги на разработки отправляло правительство США.

При этом остается загадкой, как COVID-19 вырвался наружу. Хафф не исключил, что им случайно заразился кто-то из сотрудников. «Мы просто передавали им [китайским инженерам] технологию биологического оружия. Никто не должен удивляться тому, что китайцы солгали о вспышке SARS-CoV-2, а затем пошли на все, чтобы создать впечатление, что болезнь возникла естественным путем. Шокирующей частью всего этого является то, как правительство Соединенных Штатов солгало всем нам», – отметил эксперт.

По словам Хаффа, о приближении эпидемии коронавируса американским властям сообщили еще летом 2019 года. Однако чтобы сокрыть свои разработки, они не стали ничего предпринимать.

США модифицировали вариант коронавируса с 80-процентной летальностью, рассказал на брифинге в Минобороны РФ начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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