СМИ: Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России среди газировок
Газировка бренда Coca-Cola остается одним из лидеров продаж напитков со вкусом колы на российском рынке, пишет РБК со ссылкой на аналитиков рынка.
В январе и феврале потребители делали выбор в пользу напитка «Добрый Cola», который производят российские заводы Multon Partners. На втором месте бренд Coca-Cola ушедшей из России компании. На третьем – напитки от «Черноголовки».
При этом в 2022 году продажи газировки российских брендов с начала года (январь-октябрь) выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, показало исследование СберМаркета. Чаще всего россияне покупают «Байкал», «Дюшес», «Лимон» и «Тархун», свидетельствует статистика сервиса.На пятом месте – российский аналог «Кока-Колы».
В 2022 году было объявлено о прекращении производства и продажи Coca-Cola в России: сейчас этот напиток в оригинальной упаковке поставляет только Иран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru