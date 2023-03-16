СМИ: Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России среди газировок

При этом в 2022 году продажи газировки российских брендов с начала года (январь-октябрь) выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, показало исследование СберМаркета. Чаще всего россияне покупают «Байкал», «Дюшес», «Лимон» и «Тархун», свидетельствует статистика сервиса.На пятом месте – российский аналог «Кока-Колы».

В 2022 году было объявлено о прекращении производства и продажи Coca-Cola в России: сейчас этот напиток в оригинальной упаковке поставляет только Иран.

