«Одна химия». Путин раскритиковал напитки Coca-Cola

Выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что в напитках американской компании «одна химия».

Глава государства поддержал предложение представителя союза производителей иван-чая Александра Хлынова развивать в России производство этого традиционного напитка.

«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Burger King и KFC в России заменили напитки компании The Coca-Cola на российские аналоги производства компании «Черноголовка», сообщает Ura.ru.

