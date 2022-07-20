«Одна химия». Путин раскритиковал напитки Coca-Cola
Президент России Владимир Путин заявил, что иван-чай полезнее «какой-нибудь Coca-Cola», сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что в напитках американской компании «одна химия».
Глава государства поддержал предложение представителя союза производителей иван-чая Александра Хлынова развивать в России производство этого традиционного напитка.
«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Burger King и KFC в России заменили напитки компании The Coca-Cola на российские аналоги производства компании «Черноголовка», сообщает Ura.ru.
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