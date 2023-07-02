СМИ: ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам 858 млрд рублей

Основанная предпринимателем Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» получила по государственным контрактам 858 миллиардов рублей. Об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил телеведущий Дмитрий Киселев.

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«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион», - сказал Киселев.

По его словам, по другим контрактам холдинг «Конкорд» Пригожина оказал услуг на 845 миллиардов. Телеведущий отметил, что эти суммы говорят о «масштабах амбиций» предпринимателя.

После мятежа «Вагнера» в Санкт-Петербурге на улице Зольная демонтировали вывеску частной военной компании. Представители сообщили, что «ЧВК Вагнер Центр» будет работать на других площадках и в другом формате, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:КонтрактыЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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