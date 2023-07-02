СМИ: ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам 858 млрд рублей
Основанная предпринимателем Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» получила по государственным контрактам 858 миллиардов рублей. Об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил телеведущий Дмитрий Киселев.
«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион», - сказал Киселев.
По его словам, по другим контрактам холдинг «Конкорд» Пригожина оказал услуг на 845 миллиардов. Телеведущий отметил, что эти суммы говорят о «масштабах амбиций» предпринимателя.
После мятежа «Вагнера» в Санкт-Петербурге на улице Зольная демонтировали вывеску частной военной компании. Представители сообщили, что «ЧВК Вагнер Центр» будет работать на других площадках и в другом формате, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: высадившиеся в районе Антоновского моста отряды ВСУ уничтожены
- Пушков назвал главную причину беспорядков во Франции
- СМИ: ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам 858 млрд рублей
- Беспорядки перекинулись из Франции в Швейцарию
- Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле Глушковского района ВСУ
- Гладков сообщил о сбитом БПЛА над Белгородским районом
- СМИ: России известно, что у Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для ВСУ
- Экс-кандидат в президенты Франции: Страна оказалась на пороге гражданской войны
- Володин заявил о сплочении общества вокруг Путина после мятежа ЧВК «Вагнер»
- Неизвестные совершили нападение на дом французского мэра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru