Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа

Он отметил, что условия пребывания «Вагнера» в африканских странах определялись без участия правительства РФ. Москва заключила соглашения о военном-техническом сотрудничестве со многими государствами континента, напомнил Лавров.

«Но условия, на которых власти африканских стран заключали контракты с данной структурой нас не касаются», - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

