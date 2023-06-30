Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа
Будущее подразделений частной военной компании «Вагнер» в Африке будет зависеть от позиции государств, правительства которых пригласили ЧВК на определенных условиях. Такое мнение в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии» высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что условия пребывания «Вагнера» в африканских странах определялись без участия правительства РФ. Москва заключила соглашения о военном-техническом сотрудничестве со многими государствами континента, напомнил Лавров.
«Но условия, на которых власти африканских стран заключали контракты с данной структурой нас не касаются», - добавил глава внешнеполитического ведомства.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
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