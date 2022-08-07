СМИ: Чубайса выписали из больницы в Италии
Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выписан из клиники города Ольбия, он отправился на реабилитацию, сообщает итальянская газета La Repubblica.
Медики отметили улучшение здоровья пациента и выписали его 6 августа. По данным журналистов, врачи еще не получили результатов токсикологического Анатолия Чубайса. Издание пишет, что, по мнению специалистов, у пациента проявился синдром Гийена—Барре.
Анатолий Чубайс отправился на реабилитацию во Франкфурт-на-Майне, пишет итальянская газета.
Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что синдром Гийена — Барре приводит к необратимым последствиям. По его словам, это аутоиммунное заболевание, при котором плохо работает какая-то часть тела, а со временем может наступить паралич и полное снижение чувствительности ног.
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