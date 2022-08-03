Собчак заявила, что у Чубайса частичный паралич лица
Состояние экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса стабилизировалось. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Ксения Собчак со ссылкой на супругу бывшего чиновника Авдотью Смирнову.
По её словам, Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена - Барре.
«Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», - написала Собчак.
Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что синдром Гийена — Барре приводит к необратимым последствиям.
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