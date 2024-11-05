СМИ: Число легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41%
За первые девять месяцев 2024 года мигрантам в России выдали 120,2 тысячи разрешений на работу, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на МВД.
При этом число патентов, выданных за последние девять месяцев, сократилось с 1,7 млн до 1,6 млн, относительно аналогичного периода 2023 года.
Как уточнили в МВД, 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам, что на 55% больше, чем годом ранее. К 1 сентября 2024 года в России на миграционном учете состояли 6,2 млн человек.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. Отмечается, что данная мера будет применяться в случае, если преступление совершено из корыстных побуждений, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Число легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru