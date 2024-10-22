Госдума одобрила блокировку сайтов с незаконными услугами для мигрантов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт в том числе о сайтах с информацией о реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
«Владелец социальной сети будет обязан осуществлять мониторинг контента в целях выявления такой информации», - говорится в сообщении.
Также депутаты приняли в первом чтении законопроект, запрещающий посредническим организациям участвовать в приёме экзаменов у мигрантов.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект закона, предусматривающий штрафы до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru