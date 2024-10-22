Госдума одобрила блокировку сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт в том числе о сайтах с информацией о реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

«Владелец социальной сети будет обязан осуществлять мониторинг контента в целях выявления такой информации», - говорится в сообщении.

Также депутаты приняли в первом чтении законопроект, запрещающий посредническим организациям участвовать в приёме экзаменов у мигрантов.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект закона, предусматривающий штрафы до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, сообщает RT.

