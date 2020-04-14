СМИ: Четверть российских компаний планируют сокращение зарплат

В ближайшие полгода снижение зарплат сотрудников планируют 27% российских компаний, а 37% подумывают над сокращением штата. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование аналитиков hh.ru.

При этом 23% респондентов подчеркнули, что в их компании зарплаты уже уменьшили. Однако в большинстве фирм - 62% - расходы на оплату труда пока не изменились.

В исследовании также отмечается, что о повышении зарплат задумались лишь в 5% компаний, кроме того, в 21% компаний хотят расширить штат.