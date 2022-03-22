СМИ: «Чайхона №1» может заменить МcDonald’s

Владелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers, в который входят сеть «Чайхона №1» и фудмолл «Депо Москва», Алексей Васильчук намерен компенсировать уход сети ресторанов МcDonald’s из России. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Отмечается, что он отправил заявку на грант мэра столицы для развития в городе ресторанов быстрого питания. Так, до конца 2022 года Васильчук собирается открыть в Москве несколько десятков таких точек. По его словам, до мая уже начнет работать «Рестомаркет».

Он подчеркнул, что там будет около шести разных концепций ресторанов: от итальянских до восточных. Васильчук также добавил, что холдинг планирует развивать сеть фастфуда Hot Dog Bulldog.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ФастфудМоскваПитаниеБизнесРесторан
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