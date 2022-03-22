СМИ: «Чайхона №1» может заменить МcDonald’s
Владелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers, в который входят сеть «Чайхона №1» и фудмолл «Депо Москва», Алексей Васильчук намерен компенсировать уход сети ресторанов МcDonald’s из России. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что он отправил заявку на грант мэра столицы для развития в городе ресторанов быстрого питания. Так, до конца 2022 года Васильчук собирается открыть в Москве несколько десятков таких точек. По его словам, до мая уже начнет работать «Рестомаркет».
Он подчеркнул, что там будет около шести разных концепций ресторанов: от итальянских до восточных. Васильчук также добавил, что холдинг планирует развивать сеть фастфуда Hot Dog Bulldog.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Медведев назвал исторически оправданным отказ РФ от обсуждения мира с Японией
- На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь цистерн
- Российские банки начали понижать ставки по рублевым вкладам
- Байден оценил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»
- Минцифры: Надеемся, iPhone не превратятся в кирпичи
- СМИ: Speedo разорвала контракт с Рыловым из-за концентра в Лужниках
- Черногория сократила сроки сезонного безвизового режима для россиян
- Минфин полностью исполнил обязательства по еврооблигациям
- Рябков: Будущее отношений России с НАТО зависит от действий альянса
- СМИ: «Чайхона №1» может заменить МcDonald’s
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru