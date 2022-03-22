СМИ: «Чайхона №1» может заменить МcDonald’s

Отмечается, что он отправил заявку на грант мэра столицы для развития в городе ресторанов быстрого питания. Так, до конца 2022 года Васильчук собирается открыть в Москве несколько десятков таких точек. По его словам, до мая уже начнет работать «Рестомаркет».

Он подчеркнул, что там будет около шести разных концепций ресторанов: от итальянских до восточных. Васильчук также добавил, что холдинг планирует развивать сеть фастфуда Hot Dog Bulldog.