СМИ: «Дядя Ваня» хочет товарный знак, похожий на McDonald's

В Роспатент поступила заявка от компании, желающей зарегистрировать товарный знак, похожий на логотип McDonald's, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, речь идет о товарном знаке «Дядя Ваня» с перевернутой буквой «В». В случае регистрации, под этим брендом можно будет открыть закусочные, кафе и рестораны, а также предоставлять услуги по доставке и приготовлению блюд.

При этом на данный момент заявка находится на стадии формальной экспертизы и пока не принята к рассмотрению.

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Ранее McDonald's объявил, что временно закрывает в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины.

Мэр Москвы распорядился выделить 500 млн рублей на льготное кредитование для создания сети быстрого питания в нише, которую освобождают иностранные компании.

При этом президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на эти деньги «нельзя построить такую же сеть, как McDonald’s».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:McDonald’sБрендыРесторан
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