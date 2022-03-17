СМИ: «Дядя Ваня» хочет товарный знак, похожий на McDonald's

В Роспатент поступила заявка от компании, желающей зарегистрировать товарный знак, похожий на логотип McDonald's, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, речь идет о товарном знаке «Дядя Ваня» с перевернутой буквой «В». В случае регистрации, под этим брендом можно будет открыть закусочные, кафе и рестораны, а также предоставлять услуги по доставке и приготовлению блюд.

При этом на данный момент заявка находится на стадии формальной экспертизы и пока не принята к рассмотрению.